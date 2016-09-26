Транскрибация

Добрый день! Необходимо создать серию писем с кейсами для сервиса. Только с успешными примерами работ. ТЗ будем составлять вместе, поскольку автору придется вникнуть в суть сервиса.
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Здравствуйте!Нужно перевести аудиолекциюв текст, общая продолжительность 2 час 40 минут.Нужно сдавать отчеты,чтобы я видела на каком этапе идет работа хотя бы раз в 2 часа.Отчет-- документ Word.
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