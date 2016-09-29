ИТ новости

До 30.09 написать 50 текстов (можно 70шт.) Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв., дискрипшн - до 250 симв. Ключи предоставляем Уникальность не менее 96%. Цена за 1 текст - 32грн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго!
Требуется рерайт и публикация на сайт ( вордпресс ) новостей по теме ИТ
- Обьем каждой 800-1000 б/п
- К каждой подбирать по 1-2 картинки
- Периодичность 1-2 в день.
Готов к предложениям!
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