Нужно 1000 статей на тему развития и гармонии

СЕО-копирайт 1 500 символов и немного рерайта Тематика авто. Обязательны примеры работ в авто тематике и сео-копирайтинга. Подробности во вложении
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Нужно 1000 статей на тему развития. Оплата небольшая по 20 рублей российских за 1 к без пробелов. Статья до 3 к. Тексты лёгкие и простые. Пишутся быстро. За скорость дополнительный бонус. Проверка текстов на уникальность по text.ru. 95%. Жду ваших заявок.
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