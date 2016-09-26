Написание статей для сайта (Детективное агентство)

$14
КопирайтингЗакрыт32 заявки308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

Необходимо написать ряд статей для наполнения сайта по детективной тематике (детективное агентство, частный детектив). 

Статей нужно около 30-50 штук. 

Статья должна быть уникальной, объемом примерно 1000 знаков. Ключевые слова к каждой статье я могу прописывать к каждой статье по мере необходимости. 

Жду Ваших предложений. 

Спасибо.

Написание статей
7 лет назад
Lavr005
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • SEO-статьи

    До 30.09 написать 50 текстов (можно 70шт.) Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв.,  дискрипшн - до 250 симв. Ключи предоставляем Уникальность не менее 96%. Цена за 1 текст - 32грн.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты на строительную тематику (80-100 шт)

    Необходимо написать 80-100 текстов на тему "строительное оборудование".   Знание темы - [u]обязательно[/u].  Текст обязательно должен быть [u]логичен и последователен[/u]. Основная задача текста – в [u]полном[/u] объеме раскрыть тему для неподготовленного посетителя. [u] Необходимо изучить[/u] вопрос и подготовить ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт реферата с уникальностью 65%

    $4

    Добрый день! Нужен рерайт реферата по ссылке: [url=http://works.doklad.ru/view/vVFbbFlSM6s/all.html]http://works.doklad.ru/view/vVFbbFlSM6s/all.html[/url] Необходима уникальность 65%. Объём нужно сохранить тот же. Реферат должен не потерять изначальной смысловой нагрузки и не приобрести новую.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Писать отзывы для сайта (постинг опциально)

    Приветствую!  Необходимо писать положительные отзывы для интернет магазина. Тематика: детские товары.  Будет плюсом:  1. Если уже работали с этой темой или около того;  2. Скидывайте в комментарии примеры;  3. Сможете сами публиковать отзывы (список сайтов дам);  Оплату предлагайте самостоятельно в формате ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно 1000 статей на тему развития и гармонии

    Нужно 1000 статей на тему развития. Оплата небольшая по 20 рублей российских за 1 к без пробелов. Статья до 3 к.  Тексты лёгкие и простые. Пишутся быстро. За скорость дополнительный бонус. Проверка текстов на уникальность по ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад