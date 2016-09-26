Статьи тематики форекс

Добрый день.

Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в ФОРЕКС тематике. Не просто копирайтеры которые написали несколько статей по этой тематике, а люди которые в этом разбираются.

Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители.

Всего требуется написание около 300 статей.

В заявках указывайте желаемую цену за 1000 знаков и примеры работ (если таковые имеются), желательно также указать скайп для связи.

Тестовое задание:

Написать интересную статью о форексе для начинающих трейдеров. Название статьи "Что такое форекс?"