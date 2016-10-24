Статья по грязезащите 09-2016

КопирайтингЗавершен1 заявка97 просмотров
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Для сайта посвященного системам грязезащиты зданий, грязезащитным покрытиям, коврикам и решеткам требуется уникальная статья объемом от 2500 знаков.

Тема - Металлические решетки на пол – не просто помощь, а спасение

Срок выполнения - 3 дня

Стоимость - 375 рублей

7 лет назад
sepa-rator
Андрей 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$2
3 дня
Все прошло как нельзя лучше, сотрудничеством доволен)
Спасибо за очередной заказ и по традиции быструю оплату.
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