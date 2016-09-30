Наполнение сайта производственной компании

Наполнить новый сайт производственной компании. Направленность - стекольное производство.

Перечислю необходимые для разработки страницы.

1. О производстве

молодая быстроразвивающаяся компания с вычокоточным оборудованием и высокклассным песоналом

2. Производство:

а) закаленное стекло

б) триплекс

в) Стеклопакеты

г) УФ-фотопечать

д) Стемалит

название оборудования, его характеристики и т.д. на сайте-источнике есть инфо про всё кроме стемалита (пока)

Посоветуйте - оформить лучше каждый раздел как отдельную страницу или кратко обо всём на одной???

3. Главная - посоветуйте что на ней разместить

4. Объекты - фасадка, объекты - внутрянка - планируется наполнение этих

разделов как галереи выполненых объектов и фото продукции. По

тексту...... возможно в начале каждой из страниц написать про

использование стекла (закаленное стекло, триплекс, стеклопакеты,

УФ-фотопечать, стемалит) внутри зданий и снаружи соответственно.