Наполнение сайта производственной компании

КопирайтингЗавершен1 заявка115 просмотров
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Наполнить новый сайт производственной компании. Направленность - стекольное производство.

Перечислю необходимые для разработки страницы.

1. О производстве

молодая быстроразвивающаяся компания с вычокоточным оборудованием и высокклассным песоналом

2. Производство:

а) закаленное стекло

б) триплекс

в) Стеклопакеты

г) УФ-фотопечать

д) Стемалит

название оборудования, его характеристики и т.д. на сайте-источнике есть инфо про всё кроме стемалита (пока)

Посоветуйте - оформить лучше каждый раздел как отдельную страницу или кратко обо всём на одной???

3. Главная - посоветуйте что на ней разместить

4. Объекты - фасадка, объекты -  внутрянка - планируется наполнение этих

разделов как галереи выполненых объектов и фото продукции. По

тексту...... возможно в начале каждой из страниц написать про

использование стекла (закаленное стекло, триплекс, стеклопакеты,

УФ-фотопечать, стемалит) внутри зданий и снаружи соответственно.

7 лет назад
eevtenko
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
$12
7 дней
Написание текста было выполнено чётко и профессионально. Быстрее оговорённых сроков. Приятно было сотрудничать. Рекомендую в качестве исполнителя.
Приятное сотрудничество. Все прошло, как по маслу. Спасибо!
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