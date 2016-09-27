Копирайтер с опытом работы с Wordpress

Здравствуйте.

Нужен копирайтер, который может писать статьи на различные темы касающиеся Вордпресс. При написании статей требуется умение - хорошо искать информацию в интернет и делать из нее качественные, полезные статьи. Статьи нужны БЕЗ ВОДЫ, т.е. должны быть максимально полезны читателю, все должно быть по теме, тема статьи должна быть раскрыта.

В заявке обязательно укажите:

- знакомы с Вордпресс на уровне добавления/редактирования страниц или имеется какой-то опыт программирования под данную систему управления

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