Копирайтер с опытом работы с Wordpress

Нужно создать пресс релиз для интернет магазина xme.ru
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Здравствуйте.
Нужен копирайтер, который может писать статьи на различные темы касающиеся Вордпресс. При написании статей требуется умение - хорошо искать информацию в интернет и делать из нее качественные, полезные статьи. Статьи нужны БЕЗ ВОДЫ, т.е. должны быть максимально полезны читателю, все должно быть по теме, тема статьи должна быть раскрыта.
В заявке обязательно укажите:
- знакомы с Вордпресс на уровне добавления/редактирования страниц или имеется какой-то опыт программирования под данную систему управления
- стоимость 1000 збп.
Для оценки качества, предлагаю тестовую статью:
Тема: Слайдер для wordpress
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Объем текста 4-8 тыс. знаков.
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