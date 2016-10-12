Написать продающий текст для одностраничника, автотематика.

Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник.

Тематика - автомобильная громкая связь, пример:

http://www.sotmarket.ru/category/car_kir.html

Продающий текст не совсем на на сам товар, а на то, почему это устройство - лучший подарок автомобилисту.

Т.е. текст должен ответить на вопрос человека, вбившего в поиске запрос "что подарить автолюбителю", "автомобильные подарки", "подарок в машину" и т.д.

От вас:

написать продающий текст, исходя из анализа аудитории, включая - обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов

Тупо описание- в топку.

Примерный макет с картинками приветствуется.

Плачу хорошо и быстро.

Приму 2-3 варианта.

Оплата только по факту сдачи текста. По предоплате не работаю (спасибо кидалам с вебланса)

Примеры того, как это должно выглядеть - после получения заявки.

Сообщайте стоимость и сроки в заявке.

Нужно качественно и быстро.

Новичкам просьба не беспокоиться.

Заявки с хорошим портфолио-в приоритете