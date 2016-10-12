Написать продающий текст для одностраничника, автотематика.

КопирайтингЗавершен4 заявки239 просмотров
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Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник.

Тематика - автомобильная громкая связь, пример:

http://www.sotmarket.ru/category/car_kir.html

Продающий текст не совсем на на сам товар, а на то, почему это устройство - лучший подарок автомобилисту.

Т.е. текст должен ответить на вопрос человека, вбившего в поиске запрос "что подарить автолюбителю", "автомобильные подарки", "подарок в машину" и т.д. 

От вас:

написать продающий текст, исходя из анализа аудитории, включая - обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов

Тупо описание- в топку.

Примерный макет с картинками приветствуется.

Плачу хорошо и быстро.

Приму 2-3 варианта.

Оплата только по факту сдачи текста. По предоплате не работаю (спасибо кидалам с вебланса)

Примеры того, как это должно выглядеть - после получения заявки.

Сообщайте стоимость и сроки в заявке.

Нужно качественно и быстро.

Новичкам просьба не беспокоиться.

Заявки с хорошим портфолио-в приоритете

7 лет назад
ulzuber
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 дней назад
7 лет назад
$55
2 дня
Быстро. Качественно. Согласно ТЗ. Рекомендую!
Задача была поставлена четко, коротко и доступно. Обратная связь и ответы на вопросы - тоже на высоте. Интересное задание. Оплата в срок. 10 баллов из 10, рекомендую.
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро и недорого)). Все ОК
Отличный заказчик! Спасибо!
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