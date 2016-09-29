Нужно описание товара (магазин компьютерных игр)

КопирайтингЗавершен13 заявок235 просмотров
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Друзья, мне нужен человек способный писать интересные и продающие тексты для моего интернет-магазина по продаже ключей. Тематика - компьютерные игры. Нужны такие текста, которые будут хорошо индексироваться по нужным мне запросам в поисковых системах.  Естественно уникальность.

7 лет назад
jobsteam
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Tortik0709
Александр 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$600
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Было очень приятно с ним работать. Четко поставленная задача, своевременное указание на недочеты, оплата вовремя и в полном объеме. Одним словом, рекомендую! :)