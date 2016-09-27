Нужен толковый внештатный копирайтер!

КопирайтингЗакрыт9 заявок477 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно, чтобы мы друг другу понравились?

Вы:

  • умеете писать в инфостиле;
  • знаете, что такое модальные слова и слабые глаголы и что с ними делать, умеете правильно использовать стоп-слова;
  • вас тошнит от штампов и канцеляризмов;
  • знаете, как поступить с 40 однотипными ключами, которые нужно вписать в 2000 знаков текста, и вписываете их действительно органично и без палева;
  • понимаете, почему у нормальных людей дергается глаз от так называемых «продающих-рекламных-сео-текстов»;
  • умеете пользоваться ресурсами для проверки текстов и понимаете, как дорабатывать текст, если он не уникален или переспамлен;
  • у вас все в порядке с логикой и причинно-следственными связями;
  • вы гений планов, схем, структур и списков;
  • вы понимаете, что хороших текстов много в сутки не бывает (хотя мы попытаемся доказать обратное). Т. е. вы изучаете тему прежде, чем возьметесь что-то писать, и понимаете, о чем пишете;
  • вы уверены, что ваш текст интересный и полезный, и можете это доказать.
Мы:

  • обеспечиваем постоянный объем работы. Иногда — очень много.
  • платим за КАЧЕСТВО. Идеальный текст, пришедший с аутсорса, не нуждается в кардинальных правках и редактировании, лишь на всякий случай прогоняется на уникальность и переспам;
  • платим больше, если задание сложное.
От вас нам нужно ОЧЕНЬ краткое резюме и, главное, портфолио на почту [email protected].

Исполнитель только с Украины, т.к. оплачивать услуги в другую страну нам не получится .

7 лет назад
seotop2
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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