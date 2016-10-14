mastapf

Олег mastapf

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Провести тест сайта

    Нужно протестировать функционал сайта, предоставить скриншоты и написать какие были сложности: Поиск товара, как через поиск так и через менюДобавление товара в корзинуСмена городаИзменение кол-ва товаров в корзинеОформление заказа наличными и по банковской ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тест сайта

    $4

    Необходимо зайти на сайт с разных браузеров и, желательно, на разных ОС и протестировать его.  Нужно зайти на разные страницы сайта, воспользоваться поиском, зарегистрироваться, проверить сайт через смартфон и планшет  В ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Комментарии на женских форумах

    Необходимо: 1) Зарегистрироваться на форумах и других качественных ресурсах и ветках обсуждений, посвященных косметике, парфюмерии, красоте, женщинам и т.д. (список форумов отправлю), отправить нам свой логин-пароль 2) Ответить на 2-3 сообщения 3) ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

DemidovK
Кирилл 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Провести тест сайта
Олег отличный заказчик. Задача разложена по полкам, ясно и понятно. Не возникло лишних вопросов. Быстрый прием работы и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена отлично! Быстро, качественно, без лишних проблем! Всем рекомендую!
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MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Тест сайта
Точная постановка задачи, мгновенная оплата, пунктуальность. Все отлично, рекомендую.
Николай выполнял для меня тест сайта. Нашел много интересной информации о которой мы даже не подразумевали. Работу сделал быстро, в общении проблем никаких не было. Я остался доволен проделанной работой, всем рекомендую!
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