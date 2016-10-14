Нужно протестировать функционал сайта, предоставить скриншоты и написать какие были сложности: Поиск товара, как через поиск так и через менюДобавление товара в корзинуСмена городаИзменение кол-ва товаров в корзинеОформление заказа наличными и по банковской ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $4
Необходимо зайти на сайт с разных браузеров и, желательно, на разных ОС и протестировать его. Нужно зайти на разные страницы сайта, воспользоваться поиском, зарегистрироваться, проверить сайт через смартфон и планшет В ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо: 1) Зарегистрироваться на форумах и других качественных ресурсах и ветках обсуждений, посвященных косметике, парфюмерии, красоте, женщинам и т.д. (список форумов отправлю), отправить нам свой логин-пароль 2) Ответить на 2-3 сообщения 3) ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$9
10 баллов
9 лет назад
Олег отличный заказчик. Задача разложена по полкам, ясно и понятно. Не возникло лишних вопросов. Быстрый прием работы и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Работа выполнена отлично! Быстро, качественно, без лишних проблем! Всем рекомендую!
$4
10 баллов
9 лет назад
Точная постановка задачи, мгновенная оплата, пунктуальность. Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Николай выполнял для меня тест сайта. Нашел много интересной информации о которой мы даже не подразумевали. Работу сделал быстро, в общении проблем никаких не было. Я остался доволен проделанной работой, всем рекомендую!