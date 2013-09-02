MMM_Corp

Николай MMM_Corp

 
39 летУкраина/Тернополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Профильные технологии и языки программирования: Delphi, Python, MySQL, MSSQL, Postgres

Проектов не беру, просьба не беспокоить!

Имя: Николай

Псевдоним: MMM_Corp

Профильные технологии и языки программирования: Delphi, Python 2/3, MySQL, MSSQL, Postgres

Также активно применяю ERP Odoo (автоматизация предприятий)

Если ищите подешевле - это не ко мне, беру адекватно, работаю - честно, качество - смотрите отзывы!

Здесь можете посмотреть примеры работ вместе с исходниками: https://bitbucket.org/mmm_corp/

Могу предложить Вам такие услуги:

* Разработка прикладного ПО

(профессиональный опыт более 10 лет, клиент-серверные решения, биллинговые системы, клик генераторы, всевозможные редакторы, спектр очень большой того, что уже разрабатывал, и уверен, что могу еще больше, как основной язык программирования использовал Delphi)

* Разработка системного ПО

(есть собственная системная разработка, пульт управления мультимедиа-программами или любыми другими, написан на языке программирования Java, работает с COM-портом, легко настраивается)

* Разработка баз данных

(профессиональный опыт более 8 лет, любые виды работ, любая сложность, сетевые СУБД: MSSQL, MySQL, Oracle, Postgree, Firebird, Interbase, SyBase; настольные СУБД: Paradox, Dbase, Access, также являюсь официальным бета тестером компании Da-soft, тестирую компоненты доступа к БД – AnyDac)

* Тестирование ПО/Web-сайтов

(Тестирование ПО/Web-сайтов, на моем счету около 60 протестированных программных комплексов и Web-сайтов, представляется отчёт, о проделанной работе, и баг - отчёты)

* выполняю несложные задачи на Go

Мое Портфолио: http://weblancer.net/users/MMM_Corp/portfolio/

Мой интернет-магазин: http://redbird.te.ua (делаю на досуге, смотреть не стоит)

Короткая ссылка на мой профиль: http://clck.ru/4Ctiq

Ваш,

MMM_Corp

PythonMySQLOracleDelphi
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
49
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
mastapf
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Тест сайта
Николай выполнял для меня тест сайта. Нашел много интересной информации о которой мы даже не подразумевали. Работу сделал быстро, в общении проблем никаких не было. Я остался доволен проделанной работой, всем рекомендую!
Точная постановка задачи, мгновенная оплата, пунктуальность. Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
tamazzzi
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Граббер контента статичных страниц (картинки)
работа была выполнена так, как требовало задание
Спасибо, все отлично!
Ответный отзыв
tarken
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поиск в папке фото по названию из списка в экселе
Николай сделал все быстро, качественно и профессионально.Отличный специалист и приятный в общении человек. Буду обязательно обращаться еще. Рекомендую на все 100%
Точная постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи! Очень приятно работается, буду рад новому сотрудничеству! Рекомендую!
Ответный отзыв
aroma
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Требуется оттестировать программу для PC
Специалист высочайшего класса! Отличная работа!
Приятно работать, точные вопросы, точные ответы, своевременная оплата. Буду рад новому сотрудничеству!
Ответный отзыв
victoor
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
9 баллов
10 лет назад
Парсер сайта объявлений
Работа выполнена. Благодарен за проявленное терпение при разработке приложения.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв