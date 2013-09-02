Проектов не беру, просьба не беспокоить!
Имя: Николай
Псевдоним: MMM_Corp
Профильные технологии и языки программирования: Delphi, Python 2/3, MySQL, MSSQL, Postgres
Также активно применяю ERP Odoo (автоматизация предприятий)
Если ищите подешевле - это не ко мне, беру адекватно, работаю - честно, качество - смотрите отзывы!
Здесь можете посмотреть примеры работ вместе с исходниками: https://bitbucket.org/mmm_corp/
Могу предложить Вам такие услуги:
* Разработка прикладного ПО
(профессиональный опыт более 10 лет, клиент-серверные решения, биллинговые системы, клик генераторы, всевозможные редакторы, спектр очень большой того, что уже разрабатывал, и уверен, что могу еще больше, как основной язык программирования использовал Delphi)
* Разработка системного ПО
(есть собственная системная разработка, пульт управления мультимедиа-программами или любыми другими, написан на языке программирования Java, работает с COM-портом, легко настраивается)
* Разработка баз данных
(профессиональный опыт более 8 лет, любые виды работ, любая сложность, сетевые СУБД: MSSQL, MySQL, Oracle, Postgree, Firebird, Interbase, SyBase; настольные СУБД: Paradox, Dbase, Access, также являюсь официальным бета тестером компании Da-soft, тестирую компоненты доступа к БД – AnyDac)
* Тестирование ПО/Web-сайтов
(Тестирование ПО/Web-сайтов, на моем счету около 60 протестированных программных комплексов и Web-сайтов, представляется отчёт, о проделанной работе, и баг - отчёты)
* выполняю несложные задачи на Go
Мое Портфолио: http://weblancer.net/users/MMM_Corp/portfolio/
Мой интернет-магазин: http://redbird.te.ua (делаю на досуге, смотреть не стоит)
Короткая ссылка на мой профиль: http://clck.ru/4Ctiq
Ваш,
MMM_Corp
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