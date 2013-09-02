Профильные технологии и языки программирования: Delphi, Python, MySQL, MSSQL, Postgres

Проектов не беру, просьба не беспокоить!

Имя: Николай

Псевдоним: MMM_Corp

Профильные технологии и языки программирования: Delphi, Python 2/3, MySQL, MSSQL, Postgres

Также активно применяю ERP Odoo (автоматизация предприятий)

Если ищите подешевле - это не ко мне, беру адекватно, работаю - честно, качество - смотрите отзывы!

Здесь можете посмотреть примеры работ вместе с исходниками: https://bitbucket.org/mmm_corp/

Могу предложить Вам такие услуги:

* Разработка прикладного ПО

(профессиональный опыт более 10 лет, клиент-серверные решения, биллинговые системы, клик генераторы, всевозможные редакторы, спектр очень большой того, что уже разрабатывал, и уверен, что могу еще больше, как основной язык программирования использовал Delphi)

* Разработка системного ПО

(есть собственная системная разработка, пульт управления мультимедиа-программами или любыми другими, написан на языке программирования Java, работает с COM-портом, легко настраивается)

* Разработка баз данных

(профессиональный опыт более 8 лет, любые виды работ, любая сложность, сетевые СУБД: MSSQL, MySQL, Oracle, Postgree, Firebird, Interbase, SyBase; настольные СУБД: Paradox, Dbase, Access, также являюсь официальным бета тестером компании Da-soft, тестирую компоненты доступа к БД – AnyDac)

* Тестирование ПО/Web-сайтов

(Тестирование ПО/Web-сайтов, на моем счету около 60 протестированных программных комплексов и Web-сайтов, представляется отчёт, о проделанной работе, и баг - отчёты)

* выполняю несложные задачи на Go

Мое Портфолио: http://weblancer.net/users/MMM_Corp/portfolio/

Мой интернет-магазин: http://redbird.te.ua (делаю на досуге, смотреть не стоит)

Короткая ссылка на мой профиль: http://clck.ru/4Ctiq

Ваш,

MMM_Corp