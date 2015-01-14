aroma

Квасова aroma

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Расклеить домен

    Сайт sskindoctor.com был перенесен с джумлы на вордпресс. Адрес поменялся. Теперь он показывается без www, а был с www. Требуется помощь в правильном оформлении домена, чтобы поисковые системы не придирались.

    JoomlaWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизировать скорость сайта на вордпрессе

    Есть сайт ipodplus.net. Если проверить скорость его работы здесь https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ , то можно увидеть, что скорость очень маленькая. Здесь же даются рекомендации, как увеличить скорость. Нужен исполнитель, который не просто понимает, ...

    WordPress
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить сайт на вордпрессе готовыми статьями

    Требудется ответственный человек, который отлично знает админку wordpress и легко в ней ориентируется. Исполнитель должен уметь вставлять картинки, оформлять тэги, метатэги, делать необходимые выделения и форматирования в тексте. Есть готовые статьи ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать видеоролик для ютюб

    $20

    Задание не совсем обычное. Не нужно быть сценаристом, художником и пр. и пр. Вам будет дан текст на английском языке. Его нужно озвучить с помощью программы ТТS. Вам также будут даны фотографии, из которых вы ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт под ключ на вордпресс

    $60

    Работа творческая. Требует знания не только вордпресса, но и опыта в создании собственных сайтов плюс небольшие знания английского и темы. Шаблон – бесплатный, блог. Сайт на английском языке, который будет посвящен ...

    Написание статейWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Собрать английский сайт на вордпресс woocommerce шаблон

    $80

    Сайт информативный, без регистрации, форумов и пр. Шаблон – woocommerce будет куплен. Картинки – мои. На сайте будут находиться текстовые материалы, картинки, видео. Несколько форм для добавления различной информации. К сайту должны быть подключены ...

    WooCommerceWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Большой проект на вордпресс плюс парсеры

    $600

    Нужно сделать англоязычный сайт под ключ. Тема - поиск работы. Информацию для сайта необходимо собирать парсером по определенной схеме с других сайтов, которых может быть около 18-20. Каждый сайт будет иметь свои уникальные поля для ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Битрикс. Требуются корректировки

    Сайт на движке битрикс Бизнес. Требуется удалить старые, не относящиеся к теме сайта, файлы и папки из админки, подправить работу программ, выяснить, откуда приходит спам и решить эту проблему. Возможны другие мелкие корректировки, такие как ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Битрикс. Перенести сайт на другой хостинг

    Требуется перенести сайт на битриксе полностью с одного хостинга на другой вебхостинг. На сайте огромная база данных и специальные программы. Требуется человек, кто понимает, что от него требуется. Сайт после переноса должен быть полностью в ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программа на php

    $100

    Сделать программу на php. Тема – виды и формы древних способов гаданий и предсказаний. Программа должна легко и просто вставляться в готовые сайты на джумле. ТЗ будет отправлено исполнителю. Программа абсолютно новая, поэтому требуется высококлассный ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать новый сайт на джумле

    $300

    Перенести сайт catchquick.com целиком и полностью на новый шаблон (будет куплен) Требуется высококлассный специалист, который отлично владеет и джумлой и одновременно великолепно знает php Краткое опивание задания: ...

    JoomlaPHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доска объявлений на джумле

    $500

    Нужно сделать новую абсолютно бесплатную, без скрытых платежей, доску объявлений. Готовая доска объявлений для джумлы ADSmanager может не подойти или потребуется доработка. Это связано с тем, что будут добавлены абсолютно новые категории, которые никто пока ...

    JoomlaPHP
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется консультация редактора dmoz

    Сразу хочу предупредить, что никаких просьб, которые приведут к нарушению правил каталога. Ситуация такая. На одном из форумов известного SEO сайта консультирует редактор dmoz. После того, как был задан вопрос, как обстоят дела с попаданием ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить шаблон сайта на joomla

    Требуется поменять шаблон на сайте www.sskindoctor.com. Старый шаблон - joomla 2.5 удалить, а сделать новый. Но при этом очень важно не менять структуру сайта, перелинковку и имеющиеся адреса страниц. Шаблон есть. Описание расположения модулей тоже ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибку на сайте битрикс

    Требуется поправить ошибку на сайте http://www.testcosmetic.com/, в программе Проверить косметику. Сбилась функция определения фактора безопасности в проверяемой косметике. Сайт на битриксе. Пользователи регистрируются на сайте. Переходят по ссылке в середине верхнего ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести коррективы в программу

    Требуется высококлассный специалист, который не боится "ковыряться" в чужих кодировках. Только с отличным знанием php. Но не словах, а на деле. Есть программа http://www.sitebrif.com . Программа позволяет компоновать выигрышные номера для ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать новый сайт на joomla

    Нужно сделать новый сайт на движке джумла. На сайте нужно разместить специально приобретенные модули для джумла. Будет предоставлено подробное ТехЗадание.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправить баг в джумле

    Сложилась какая-то мистическая ситуация. Сайты работают на движке джумла. Откуда-то появляются страницы- двойники, абсолютно идентичные по тексту, но с разными адресами. Первый адрес: http://www.site.com/name-of-page.html Второй адрес: http://www.site.com/name-of-page.htm , то есть без ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

kostolom1993
Вадим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Расклеить домен
JoomlaWordPress
Спасибо за сотрудничество. Все на высшем уровне!
Проблему решили! Спасибо!
Ответный отзыв
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Оптимизировать скорость сайта на вордпрессе
WordPress
Оплата своевременна - связь постоянна - все счастливы) Желаю удачи в проектах!)
Работа была выполнена не просто блестяще, а даже не побоюсь сказать - самоотверженно!
Ответный отзыв
masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Наполнить сайт на вордпрессе готовыми статьями
WordPress
Спасибо за сотрудничество!
Отличная работа! Спасибо!
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать видеоролик для ютюб
Благодарю за доверие и приятное сотрудничество! Рекомендую Марию как ответственного заказчика!
Отличная работа! Высочайшее качество!
Ответный отзыв
sasha2x
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Сайт под ключ на вордпресс
WordPressНаписание статей
Рекомендую, отличный заказчик!
Люблю,когда исполнитель делает твой сайт как свой собственный. Очень ответственный человек. Рекомендую.
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