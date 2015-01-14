Сайт sskindoctor.com был перенесен с джумлы на вордпресс. Адрес поменялся. Теперь он показывается без www, а был с www. Требуется помощь в правильном оформлении домена, чтобы поисковые системы не придирались.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт ipodplus.net. Если проверить скорость его работы здесь https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ , то можно увидеть, что скорость очень маленькая. Здесь же даются рекомендации, как увеличить скорость. Нужен исполнитель, который не просто понимает, ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
В гугле появилось сообщение This site may be hacked в отношении трех моих сайтов. Нужен специалист, кто понимает, о чем идет речь и знает, что нужно делать. Адрес сайтов вышлю по ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требудется ответственный человек, который отлично знает админку wordpress и легко в ней ориентируется. Исполнитель должен уметь вставлять картинки, оформлять тэги, метатэги, делать необходимые выделения и форматирования в тексте. Есть готовые статьи ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Задание не совсем обычное. Не нужно быть сценаристом, художником и пр. и пр. Вам будет дан текст на английском языке. Его нужно озвучить с помощью программы ТТS. Вам также будут даны фотографии, из которых вы ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Работа творческая. Требует знания не только вордпресса, но и опыта в создании собственных сайтов плюс небольшие знания английского и темы. Шаблон – бесплатный, блог. Сайт на английском языке, который будет посвящен ...Завершен10 лет назад
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Сайт информативный, без регистрации, форумов и пр. Шаблон – woocommerce будет куплен. Картинки – мои. На сайте будут находиться текстовые материалы, картинки, видео. Несколько форм для добавления различной информации. К сайту должны быть подключены ...Завершен10 лет назад
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Нужно сделать англоязычный сайт под ключ. Тема - поиск работы. Информацию для сайта необходимо собирать парсером по определенной схеме с других сайтов, которых может быть около 18-20. Каждый сайт будет иметь свои уникальные поля для ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на движке битрикс Бизнес. Требуется удалить старые, не относящиеся к теме сайта, файлы и папки из админки, подправить работу программ, выяснить, откуда приходит спам и решить эту проблему. Возможны другие мелкие корректировки, такие как ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется перенести сайт на битриксе полностью с одного хостинга на другой вебхостинг. На сайте огромная база данных и специальные программы. Требуется человек, кто понимает, что от него требуется. Сайт после переноса должен быть полностью в ...Завершен10 лет назад
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Сделать программу на php. Тема – виды и формы древних способов гаданий и предсказаний. Программа должна легко и просто вставляться в готовые сайты на джумле. ТЗ будет отправлено исполнителю. Программа абсолютно новая, поэтому требуется высококлассный ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
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Перенести сайт catchquick.com целиком и полностью на новый шаблон (будет куплен) Требуется высококлассный специалист, который отлично владеет и джумлой и одновременно великолепно знает php Краткое опивание задания: ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Сделать сайт доски объявлений в соответствии с представленным ТЗ. Допускаются дополнения и другие необходимые дополнительные работы.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Сразу хочу предупредить, что никаких просьб, которые приведут к нарушению правил каталога. Ситуация такая. На одном из форумов известного SEO сайта консультирует редактор dmoz. После того, как был задан вопрос, как обстоят дела с попаданием ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется поменять шаблон на сайте www.sskindoctor.com. Старый шаблон - joomla 2.5 удалить, а сделать новый. Но при этом очень важно не менять структуру сайта, перелинковку и имеющиеся адреса страниц. Шаблон есть. Описание расположения модулей тоже ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется поправить ошибку на сайте http://www.testcosmetic.com/, в программе Проверить косметику. Сбилась функция определения фактора безопасности в проверяемой косметике. Сайт на битриксе. Пользователи регистрируются на сайте. Переходят по ссылке в середине верхнего ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется высококлассный специалист, который не боится "ковыряться" в чужих кодировках. Только с отличным знанием php. Но не словах, а на деле. Есть программа http://www.sitebrif.com . Программа позволяет компоновать выигрышные номера для ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать новый сайт на движке джумла. На сайте нужно разместить специально приобретенные модули для джумла. Будет предоставлено подробное ТехЗадание.Завершен12 лет назад
Сложилась какая-то мистическая ситуация. Сайты работают на движке джумла. Откуда-то появляются страницы- двойники, абсолютно идентичные по тексту, но с разными адресами. Первый адрес: http://www.site.com/name-of-page.html Второй адрес: http://www.site.com/name-of-page.htm , то есть без ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад