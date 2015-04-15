Сделать видеоролик для ютюб

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок242 просмотра

Задание не совсем обычное. Не нужно быть сценаристом, художником и пр. и пр. Вам будет дан текст на английском языке. Его нужно озвучить с помощью программы ТТS. Вам также будут даны фотографии, из которых вы должны сделать слайдшоу в виде ролика так, чтобы и текст и демонстрация фотографий были более-менее гармоничны. Если у вас нет такой программы, я скажу, где ее бесплатно скачать. Эта программа позволяет создавать видеоролики в виде слайдшоу с наложением звука. Возможно добавление музыки, которая также будет предоставлена.

Для работы требуется хорошее знание фотошопа, иметь представление о том, что такое видеоролик для ютуб, и немного воображения. Продемонстрируйте ваши работы. Если сработаемся, то ожидается множество подобных заказов.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

PS. Ролик может выглядеть, как здесь https://www.youtube.com/watch?v=3vK6QnmZpeE

Длительность не больше 2 минут.

10 лет назад
aroma
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа! Высочайшее качество!
Благодарю за доверие и приятное сотрудничество! Рекомендую Марию как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад

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