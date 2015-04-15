Сделать видеоролик для ютюб

Задание не совсем обычное. Не нужно быть сценаристом, художником и пр. и пр. Вам будет дан текст на английском языке. Его нужно озвучить с помощью программы ТТS. Вам также будут даны фотографии, из которых вы должны сделать слайдшоу в виде ролика так, чтобы и текст и демонстрация фотографий были более-менее гармоничны. Если у вас нет такой программы, я скажу, где ее бесплатно скачать. Эта программа позволяет создавать видеоролики в виде слайдшоу с наложением звука. Возможно добавление музыки, которая также будет предоставлена.

Для работы требуется хорошее знание фотошопа, иметь представление о том, что такое видеоролик для ютуб, и немного воображения. Продемонстрируйте ваши работы. Если сработаемся, то ожидается множество подобных заказов.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

PS. Ролик может выглядеть, как здесь https://www.youtube.com/watch?v=3vK6QnmZpeE

Длительность не больше 2 минут.