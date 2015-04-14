Обработать видео и еще пара действий

Есть 4 ролика в HD качестве формат mov - куплены на shutterstock.

Задача:

1. Преобразовать каждый из них в формат mp4 и ogg и обработать(увеличить скорость воспроизведения и взять наиболее эффектную часть видео). И в итоге получить видео разрешением 1920х1080 px, длительности и эффекту как на alfabank.ru

2. Из каждого полученного в итоге ролика вырезать первый кадр и сохранить в формате jpeg тем же размером что и видео, те 1920х1080 px.