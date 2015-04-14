Обработать видео и еще пара действий

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки124 просмотра

Есть 4 ролика в HD качестве формат mov - куплены на shutterstock.

Задача:

1. Преобразовать каждый из них в формат mp4 и ogg и обработать(увеличить скорость воспроизведения и взять наиболее эффектную часть видео). И в итоге получить видео разрешением 1920х1080 px, длительности и эффекту как на alfabank.ru

2. Из каждого полученного в итоге ролика вырезать первый кадр и сохранить в формате jpeg тем же размером что и видео, те 1920х1080 px.

10 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$11
1 день
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bohonsky
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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