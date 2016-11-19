...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Анимация
ТОП-50— Видеомонтаж
ТОП-50— 3D-графика
Показать все
ТОП-50— Презентации
Портфолио
- Заставка к ТВ передаче665 просмотров
- Ролик для сайта629 просмотров
- Слайдшоу(разработка шаблона АЕ)690 просмотров
- Похож на цезаря?534 просмотра
- Стартап Туристическая школа844 просмотра
- Для детского праздника746 просмотров
- D5745P SOFIA478 просмотров
- Промо ролик479 просмотров
- Жилой массив460 просмотров
- Интерьер398 просмотров
- Домик396 просмотров
- Натяжные потолки423 просмотра
Отзывы заказчиков
$85
7 баллов
6 лет назад
Сотрудничеством полностью довольны
Ответный отзыв
Четкое ТЗ . Быстрый фидбек.
$50
10 баллов
6 лет назад
Быстро. Качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
все ОК
$400
9 баллов
8 лет назад
Всё по ТЗ и в срок.
Ответный отзыв
все ок
$10
10 баллов
8 лет назад
Быстро, качественно превратил фото в видео с наложением музыки!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
$20
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в сроки, цена не кусается. Игорь подошел к работе с креативной стороны и сделал апгрейд моего заказа.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую.
Видеомонтаж
19 отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
#24
Анимация
8 отзывов
$30/час
от $300от 10 дней
#18
3D-графика
6 отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#30
Презентации
2 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
#37