bohonsky

Игорь Бохонский bohonsky

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн, верстка, 3д моделирование, анимация...

Дизайн,

верстка,

3д моделирование,

анимация...

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ТОП-20
Анимация
ТОП-50
Видеомонтаж
ТОП-50
3D-графика
ТОП-50
Презентации
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Отзывы заказчиков

DXRacer
Павел 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$85
7 баллов
6 лет назад
3D анимация стола.
Сотрудничеством полностью довольны
Четкое ТЗ . Быстрый фидбек.
Ответный отзыв
serkolod
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Ролик для светодиодного экрана
Быстро. Качественно. Рекомендую!
все ОК
Ответный отзыв
crash1585
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$400
9 баллов
8 лет назад
Нужна вёрстка готового макета в psd и интеграция
Всё по ТЗ и в срок.
все ок
Ответный отзыв
s-maestro
Алексей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен видео-ролик из 12 фотографий с движением камеры по картинке
Быстро, качественно превратил фото в видео с наложением музыки!
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
jmck1337
Артур 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать .gif анимацию по примеру
Работа выполнена в сроки, цена не кусается. Игорь подошел к работе с креативной стороны и сделал апгрейд моего заказа.
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Видеомонтаж
19 отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
#24
Анимация
8 отзывов
$30/час
от $300от 10 дней
#18
3D-графика
6 отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#30
Презентации
2 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
#37