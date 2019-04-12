Поднять в топ сайт (тематика пейнтбол)

Поисковые системы (SEO)Закрыт31 заявка422 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

вот собственно предмет разговора

http://www.bearsclub.com.ua/

от Вас ценник, сроки и месячная ставка на поддержку позиций

4 года назад
bohonsky
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется мастер по тизерной рекламе

    Задача привлекать 40-50 лидов в сутки. Есть готовый лендинг. Возможны любые каналы трафика. Подключение к прозрачной срм (видны все подтвержденные продажи). Оплата за каждую подтвержденную заявку

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO оптимизация и продвижение

    Имеется простой и сырой сайт по строительной тематике (бани, сауны, дома и коттеджи и т.д.) [url=https://prof-master96.ru/]prof-master96.ru [/url]Требуетя критический взгляд специалиста в плане привлекательности для посетителей, оптимизация и поднятие в поисковиках по ключевым запросам.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обменник онлайн

    Добрый день. Хочу продвинуть обменник криптовалют по основным запросам обмена в 10 ку выдачи. Регион СНГ. Это возможно и какая примерная стоимость?

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отредактировать рк в адвордс.

    1. Нужно все ключевые запросы и объявления подвязать к соответствующим страницам на сайте. 2. Подобрать ключевые слова по украинскому языку и по русскому 3. Перебрать и  добавить больше минус слов  4. Добавить объявления для а.б. Теста.  5. Добавить расширения ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Единоразовая SEO-рекомендация по созданию сайта

    $150

    [b]Сайта нет. Суппорт в создании, а именно:[/b][list][*]Составление семантического ядра для сайта;[*]Составление ТЗ для написания текстов под наполнение страниц;[*]ТЗ по SEO-оптимизации сайта и проверка;[*]Проверка текстов на соответствие[*]МЕТА теги[*]Финальная проверка после верстки и расположения контента.[/list][b]Сайт будет маленький, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Комплексное продвижение сайта

    Добрый день! Ищу специалиста для продвижения сайта. Нужен человек, который проведет комплексную работу по продвижению сайта, не отдельные услуги, например по закупке ссылок и т.д. Над сайтом предстоит ещё много работы по контенту в целом - сайтом основательно ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • СЕО аудит сайта ( комплексный)

    Нужен технический СЕО аудит сайта - https://ukrzapchast.com.ua/ Комлпексный - внутрянка + внешний  Жду от Вас  анализ качественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт; анализ количественных показателей ссылочной массы, ведущей на сайт; скорость загрузки страницы сайта, выставление рекомендаций по ускорению работы ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайт строительной компании

    есть строительная компания екатеринбург, основные направления: - коттеджи - бани - потолки - балконы задачи: 1. определиться с формой: ﻿- общий сайт и направления на отдельных страницах ﻿- общий сайт и направления на поддоменах ﻿- ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO-оптимизация сайта на Ukit

    [list][*]Есть сайт на ukit, сделан самостоятельно. Нужен профессиональный взгляд и оптимизация.[*][u]Минимальные ожидания:[/u][/list][list=1][*]Прописать ключи в title.[*]Переписать description.[*]Добавить названия к картинкам.[*]Проверить тексты на опечатки-ошибки и исправить.[*]Настроить одинаковое меню на всех страницах. [*]Настроить внутреннюю перелинковку и тематические ссылки.[/list][list][*][u]Максимальные ожидания[/u][*]Дать ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад