Единоразовая SEO-рекомендация по созданию сайта

$150
Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок247 просмотров
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Сайта нет. Суппорт в создании, а именно:

  • Составление семантического ядра для сайта;
  • Составление ТЗ для написания текстов под наполнение страниц;
  • ТЗ по SEO-оптимизации сайта и проверка;
  • Проверка текстов на соответствие
  • МЕТА теги
  • Финальная проверка после верстки и расположения контента.
Сайт будет маленький, локальный в г. Харьков. 

Услуги:

  • Остеопатия
  • Косметология
  • Гирудотерапия (пиявки)
  • Иглотерапия
  • Массаж
  • Другое, до 17 страниц-услуг.
Сроки (приблизительно):
  • Сроки на семантику и ТЗ на тексты - 4 дня;
  • Сроки на МЕТА / ТЗ по оптимизации ﻿ - 1 неделя
  • Проверка текстов и финальная проверка сайта - 2-3 недели.
Подробности при обсуждении.
5 лет назад
MaxLARK
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Putyagin
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$150
44 дня
WMZ
Андрей справился с поставленной задачей. Предварительно имели возможность обсудить детали. Рекомендую, как вовлеченного специалиста.
Человек разбирается в теме, точно ставит задачу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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