Добрый день! Ищу специалиста для продвижения сайта. Нужен человек, который проведет комплексную работу по продвижению сайта, не отдельные услуги, например по закупке ссылок и т.д. Над сайтом предстоит ещё много работы по контенту в целом - сайтом основательно ...
Единоразовая SEO-рекомендация по созданию сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайта нет. Суппорт в создании, а именно:
- Составление семантического ядра для сайта;
- Составление ТЗ для написания текстов под наполнение страниц;
- ТЗ по SEO-оптимизации сайта и проверка;
- Проверка текстов на соответствие
- МЕТА теги
- Финальная проверка после верстки и расположения контента.
- Остеопатия
- Косметология
- Гирудотерапия (пиявки)
- Иглотерапия
- Массаж
- Другое, до 17 страниц-услуг.
- Сроки на семантику и ТЗ на тексты - 4 дня;
- Сроки на МЕТА / ТЗ по оптимизации - 1 неделя
- Проверка текстов и финальная проверка сайта - 2-3 недели.
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