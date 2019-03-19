Наращивание ссылочного (тематика — авто)

Требуется семантика на информационный сайт Тематика: компьютеры, программы, смартфоны Оплата: 1 ключ = 2 руб Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость. Условия[list][*]Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждый ключ). [*]Сроки сами обозначаете после того как получите кластер. [*]Рассматриваются только ...
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Сайт https://dragonparts.com.ua/
Регион — Украина
Требуется ежемесячно наращивать бэклинки (и форумы и каталоги и крауд и т.д.).
От вас — 3-4 бэклинка в месяц
Больше ничего не нужно. Не предлагайте готовые пакеты с доработкой
сайта, кучу доп услуг и т.д.! Нужно только наращивать ссылочное.
Укажите в проект ваш опыт в данном направлении, кратко опишите состав ваших услуг + сумму.
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