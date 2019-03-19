Наращивание ссылочного (тематика — авто)

Сайт https://dragonparts.com.ua/

Регион — Украина

Требуется ежемесячно наращивать бэклинки (и форумы и каталоги и крауд и т.д.).

От вас — 3-4 бэклинка в месяц

Больше ничего не нужно. Не предлагайте готовые пакеты с доработкой

сайта, кучу доп услуг и т.д.! Нужно только наращивать ссылочное.

Укажите в проект ваш опыт в данном направлении, кратко опишите состав ваших услуг + сумму.