Позиционирование сайта

Добрый день! Ищем маркетолога на удаленный доступ. Что необходимо делать: 1)Продвигать наши сайты в интернете (3 сайта, очень узкая направленность) http://offsetparts.ru/, http://torg-press.ru/, http://torgpress-shop.ru/ 2)Заниматься рассылкой через специальную программу UNISENDER 3)Работать с соцсетями для продвижения продуктов. [b]Все три условия обязательны! Отдельно ни ...