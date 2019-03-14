Линкбилдинг (Английский язык)

Здравствуйте. Есть интернет магазин, но заявок практически нет. Нужно понимание что с ним не так. Понять в каком направлении нужно двигаться для положительного результата? Ищу бюджетный недорогой вариант, на перспективу готов далее сотрудничать с хорошим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарастить ссылочную массу для проектов (англоязычные), 30 ссылок.
Требуется найти площадки, разместить ссылки.
Пример площадок:
Вопросы-ответы
Форумы
Гостевой постинг
Поиск каталогов
и т.д.
От вас требуется знания английского языка, и понимания для чего нужны ссылки и что такое качественная ссылка.
И внимательность, оплата за каждую удачно размещенную ссылку.
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