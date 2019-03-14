Линкбилдинг (Английский язык)

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки160 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется нарастить ссылочную массу для проектов (англоязычные), 30 ссылок.

Требуется найти площадки, разместить ссылки.

Пример площадок:

Вопросы-ответы

Форумы

Гостевой постинг

Поиск каталогов

и т.д.

От вас требуется знания английского языка, и понимания для чего нужны ссылки и что такое качественная ссылка.

И внимательность, оплата за каждую удачно размещенную ссылку.

5 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад