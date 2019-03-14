Требуются услуги копирайтера сеошника с хорошим английским

Интернет магазин ищет сеошника копирайтера для анализа конкурентов и заполнения мета-тегов title, description (порядка 35 товаров). Так же необходимо написать текст на страницах товаров и короткое описание товара. Все товары одной категории. Примерно 1000-2000 символов на страницу. Текста с ключами для продвижения (лёгкие, не замороченные, кратко описывающие товаруслугу).

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