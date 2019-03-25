Семантика для инфосайта

$30
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок502 просмотра
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Требуется семантика на информационный сайт

Тематика: компьютеры, программы, смартфоны

Оплата: 1 ключ = 2 руб

Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость.

Условия

  • Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждый ключ).
  • Сроки сами обозначаете после того как получите кластер.
  • Рассматриваются только прямые исполнители с опытом сбора СЯ (есть знания, программы, примеры работ).
  • Обязательное выполнение мини-теста (после отклика вышлю, не оплачивается).
Задачи
  • Анализ информации по теме,
  • сбор ключей (обязательные – вордстат+подсказки+похожие запросы+конкуренты; дополнительные – на ваше усмотрение, будет вашим преимуществом),
  • чистка,
  • кластеризация (автоматическая и ручная доработка, важен ИНТЕНТ!).
Требования
  • Опыт работы в составлении ядер;
  • погружение в тему;
  • соблюдение требований к ядру;
  • наличие примеров работ;
  • строгое соблюдение сроков сдачи.
В отклике присылайте примеры ваших ядер, желательно по теме.

После отклика – мини-тест (не оплачивается): высылаю ключ, по которому необходимо будет написать план статьи и мета-теги для проверки ваших способностей.

4 года назад
tereshkovartem
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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