tereshkovartem

Артем Терешков tereshkovartem

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Описание сервиса на английском языке

    Написать уникальный текст заданного размера по определенной структуре и учесть несколько заданных слов. Тематика: Warrior Cats, развлекательный сервис на основе книги Источники и рекомендации указаны в ТЗ. Объем: 400-500 слов. Требования: [list=1][*]Отсутствие грамматических, лексических, орфографических и пунктуационных ошибок.[*]Знание языка ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Семантика для инфосайта

    $30

    Требуется семантика на информационный сайт Тематика: компьютеры, программы, смартфоны Оплата: 1 ключ = 2 руб Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость. Условия[list][*]Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждый ключ). [*]Сроки сами обозначаете после того как получите кластер. [*]Рассматриваются только ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЯ и структура статей для инфосайта

    $240

    Требуется семантика на информационный сайт интерьерной тематики  кластер "двери"  Оплата  1 готовая структура статьи = 160 руб  Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость структуры статьи.  Условия  - Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждую структуру статьи; возможна безопасная сделка).  - ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Семантическое ядро + структура статей

    $240

    Требуется семантика на информационный сайт интерьерной тематики  Оплата  1 готовая структура статьи = 160 руб  Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость структуры статьи.  Возможна безопасная сделка!  Условия  Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждую структуру статьи).  Сроки сами обозначаете после ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад