tereshkovartem

Написать уникальный текст заданного размера по определенной структуре и учесть несколько заданных слов. Тематика: Warrior Cats, развлекательный сервис на основе книги Источники и рекомендации указаны в ТЗ. Объем: 400-500 слов. Требования: [list=1][*]Отсутствие грамматических, лексических, орфографических и пунктуационных ошибок.[*]Знание языка ...
Артем Терешков tereshkovartemtereshkovartem
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $30
Требуется семантика на информационный сайт Тематика: компьютеры, программы, смартфоны Оплата: 1 ключ = 2 руб Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость. Условия[list][*]Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждый ключ). [*]Сроки сами обозначаете после того как получите кластер. [*]Рассматриваются только ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт4 года назад
- $240
Требуется семантика на информационный сайт интерьерной тематики кластер "двери" Оплата 1 готовая структура статьи = 160 руб Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость структуры статьи. Условия - Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждую структуру статьи; возможна безопасная сделка). - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $240
Требуется семантика на информационный сайт интерьерной тематики Оплата 1 готовая структура статьи = 160 руб Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость структуры статьи. Возможна безопасная сделка! Условия Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждую структуру статьи). Сроки сами обозначаете после ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад