tereshkovartem

Требуется семантика на информационный сайт Тематика: компьютеры, программы, смартфоны Оплата: 1 ключ = 2 руб Сбор, чистка, кластеризация ключей включены в стоимость. Условия[list][*]Сдельная оплата (по факту сдачи кластера, за каждый ключ). [*]Сроки сами обозначаете после того как получите кластер. [*]Рассматриваются только ...