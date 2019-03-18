Маркетолог на удаленном доступе

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок285 просмотров
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Добрый день! Ищем маркетолога на удаленный доступ.

Что необходимо делать:

1)Продвигать наши сайты в интернете (3 сайта, очень узкая направленность)

http://offsetparts.ru/, http://torg-press.ru/, http://torgpress-shop.ru/

2)Заниматься рассылкой через специальную программу UNISENDER

3)Работать с соцсетями для продвижения продуктов.

Все три условия обязательны! Отдельно ни одно не рассматривается!

Работа вне офиса, з/п от 12-15 000 рублей или оговаривается отдельно при личной встрече.

Посещение 1-2 раза в месяц офиса компании, для обсуждения работы по продвижению и рассылке с менеджерами по продажам. Рабочее место предоставляется в офисе.

Готовы оплатить обучение на курсах маркетологов, если необходимо.

Особое внимание студентам.

5 лет назад
Teriana
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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