SEO специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок187 просмотров
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Ищу опытного SEO специалиста на удаленной основе и на постоянную занятость.

Требуется знания и опыт в поисках дропов и аукционах доменов: GoDaddy, Snap Names, Name Jet и т.д.

Опыт использования инструментов аналитики: MOZ, AHREFS, SEMRUSH, KEYWORD TOOLS.

Умение править HTML и PHP код для оптимизации контента под выдачу.

Опыт работы с sitemaps.xml и ускоренной индексации сайтов.

Опыт работы с контент фрилансерами и заказыванию спец. текстов под семантическое ядро.

Если у вас есть в опыте все из перечисленного (это база, на самом деле тут гораздо больше возможностей), то мы будем рады рассмотреть вашу заявку.

Размещайте ваши условия и расценки.

5 лет назад
tsu_work
Алекс 
42 годаСША
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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