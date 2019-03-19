SEO специалист

Ищу опытного SEO специалиста на удаленной основе и на постоянную занятость.

Требуется знания и опыт в поисках дропов и аукционах доменов: GoDaddy, Snap Names, Name Jet и т.д.

Опыт использования инструментов аналитики: MOZ, AHREFS, SEMRUSH, KEYWORD TOOLS.

Умение править HTML и PHP код для оптимизации контента под выдачу.

Опыт работы с sitemaps.xml и ускоренной индексации сайтов.

Опыт работы с контент фрилансерами и заказыванию спец. текстов под семантическое ядро.

Если у вас есть в опыте все из перечисленного (это база, на самом деле тут гораздо больше возможностей), то мы будем рады рассмотреть вашу заявку.

Размещайте ваши условия и расценки.