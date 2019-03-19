Необходима SEO оптимизация сайта

Ищу опытного SEO специалиста на удаленной основе и на постоянную занятость. Требуется знания и опыт в поисках дропов и аукционах доменов: GoDaddy, Snap Names, Name Jet и т.д. Опыт использования инструментов аналитики: MOZ, AHREFS, SEMRUSH, KEYWORD TOOLS. Умение ...
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На начальном этапе требуется SEO оптимизация сайта www.dakubrak.com
В дальнейшем, по результату работы, потребуется продвижение данного сайта.
Отчет по сайту здесь:
https://sitechecker.pro/ru/seo-report/http://www.dakubrak.com
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