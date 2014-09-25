serkolod

Сергей serkolod

 
44 годаРоссия/Пушкино
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Автоматизация автобизнеса
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
bohonsky
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Ролик для светодиодного экрана
все ОК
Быстро. Качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
день назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Дизайн логотипа для компании, торгующей детскими игрушками
Спасибо Сергею за конкурс. Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Виктория профессионал своего дела! Рекомендую!
Ответный отзыв
GreenRed
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Дизайн логотипа для компании, торгующей автозапчастями (опт/розница).
Отличный конкурс. Рекомендую Сергея, как великолепного заказчика! Очень грамотно и четко ставит задачу, дает быстрый и правильный фитбек. С оплатой проблем нет!
Андрей настоящий профессионал своего дела. Четкое понимание задачи, оперативное исполнение, всегда на связи. Рекомендую! Обязательно продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Доработать сайт. Срочно!
Спасибо Сергею за проект! Рекомендую как честного и порядочного заказчика.
Не совсем то, что ожидал.
Ответный отзыв
rootstop
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Заменить шаблонные данные на реальные. CMS WordPress.
Отличный заказчик, всегда на связи, приятен в общении. Отдельное спасибо за дополнительную премию! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Дмитрий трудолюбивый и ответственный специалист. Результатом доволен, обязательно продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв