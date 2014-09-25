Название компании МИР ИГРУШЕК Готовится новый сайт, и в связи с этим нужен новый достойный логотип. Должен содержать шрифтовое начертание и фирменный знак. Фирменный знак должен быть простым и легко узнаваемым в виде favicon'а сайта. Никаких градиентов и мелких ...