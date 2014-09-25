Нужен ролик для светодиодного экрана расположенного на фасаде здания. Разрешение экрана 1184 х 288 пикселей. Физические размеры 12 метров х 3 метра. Ролик о скором открытии магазина автозапчастей. Логотип, картинки автомобильных брендов, слово АВТОЗАПЧАСТИ и СКОРО ОТКРЫТИЕ. Фразы: «Самый ...
- Анимация1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
Название компании МИР ИГРУШЕК Готовится новый сайт, и в связи с этим нужен новый достойный логотип. Должен содержать шрифтовое начертание и фирменный знак. Фирменный знак должен быть простым и легко узнаваемым в виде favicon'а сайта. Никаких градиентов и мелких ...Завершен6 лет назад
- $25
Старый логотип во вложении. Название компании ORIGINAL Доменное имя сайта: original-auto[dot]com ([dot] - заменяем на точку) Готовится новый сайт, и в связи с этим нужен новый достойный логотип. Должен содержать шрифтовое начертание и фирменный знак. Фирменный знак должен быть простым ...Завершен7 лет назад
Требуется сделать 5 клонов сайта с натягиванием на новые купленные шаблоны. Предварительно выполнить небольшие доработки на сайте-доноре (3-4 часа). Сайт-донор: [url=https://goo.gl/nmr9Ub]https://goo.gl/nmr9Ub[/url] Примеры шаблонов: [url=https://goo.gl/p5VA8K]https://goo.gl/p5VA8K[/url] , [url=https://goo.gl/0AcfHv]https://goo.gl/0AcfHv[/url] , [url=https://goo.gl/OC3JBJ]https://goo.gl/OC3JBJ[/url] Указывайте примерную стоимость за 1 сайт, сроки выполнения.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
ТЗ здесь: [url=https://goo.gl/vGbLJ3]goo.gl/vGbLJ3[/url] По результатам выполнения данной задачи может быть предложено постоянное сотрудничество. Работы много! Рассматриваются исполнители с достаточным опытом работы.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Адрес сайта, адрес сайта откуда брать информацию тут: https://goo.gl/D083xe Остальные материалы (тексты, графика) предоставлю исполнителю. Нужно проанализировать имеющуюся информацию, и разместить ее на новом сайте. Оплата по факту выполнения.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
ТЗ в скриншотах здесь: [url=https://goo.gl/BNpmLQ]goo.gl/BNpmLQ[/url] По результатам выполнения данной задачи может быть предложено постоянное сотрудничество. Работы много!Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевести текст 1060 символов (155 слов) на японский язык. Текст не специфичный, общеразговорный. Гугл-переводчик не использовать. Сообщайте сроки и цену. Текст вышлю исполнителю.Переводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать приложение для Android для дисконтной системы. ТЗ в файле. 1) Минимальная версия Андроида 2.3.3 2) Для планшетов надо! 3) Дизайна нет 4) API будет разрабатываться нашим web-программистом совместно с ВамиМобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
Составить печатное продающее коммерческое предложение организациям на участие в дисконтной системе. Материалы предоставлю. Указывайте сроки и цены. Обязательно наличие сильного портфолио.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна качественная верстка главной страницы. Указывайте сроки и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Дизайн лендинга в PSD сверстать и натянуть на подходящую бесплатную CMS. Срок сутки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно отрисовать дизайн главной страницы Интернет-магазина постельного белья. Указывайте цену и сроки. P.S. Заказов много, возможно долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Сделать видео ролик.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Создать наклейки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать макет виниловых наклеек под плоттерную резку на автомобиль. Автомобиль Mitsubishi Lancer Cedia, белого цвета, седан. Должно быть стильно, ярко! Цвета: белый, красный, черный. Что изображено: логотип "ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ИНОМАРОК" "WWW.JAPOSHKINO.RU" ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать флэш или гиф банер 200х60 px, аналогично банеру, который в приложении. Нужно сегодня! Инфо для банера сообщу исполнителю.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Создать макет личной визитки. Интернет-магазин www.japoshkino.ruВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Нужно разработать макет визитки интернет-магазина автозапчастей для раздачи на улицах. 1. Визитка односторонняя 2. Текст: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ для ВСЕХ иномарок www.japoshkino.ru Логотип можно "выковырять" из вложения.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Необходимо разработать макет круглого шеврона на рукав на форму охранника. Требования: 1. Форма - круглая 2. Диаметр - 9 см 3. Надпись "Частная охранная организация" по кругу, а внизу более крупным шрифтом "ТРОЯ". 4. Фон черный, а рисунок должен состоять ...Завершен13 лет назад