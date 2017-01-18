Сделать 5 клонов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок119 просмотров

Требуется сделать 5 клонов сайта с натягиванием на новые купленные шаблоны.

Предварительно выполнить небольшие доработки на сайте-доноре (3-4 часа).

Сайт-донор: https://goo.gl/nmr9Ub

Примеры шаблонов: https://goo.gl/p5VA8K , https://goo.gl/0AcfHv , https://goo.gl/OC3JBJ 

Указывайте примерную стоимость за 1 сайт, сроки выполнения.

8 лет назад
serkolod
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров