Доработка сервиса на yii2

Нужно доработать сервис vteka.ru (исправить мелкие косяки) и добавить новый функционал.

Видео-ТЗ: yadi.sk/i/IyJocuTh33bhbZ

Макеты: yadi.sk/d/IuLEbglG32U5iz

Вся работа будет разбита на мелкие части и оплата только по частям: 1 функцию внедрили – получили оплату.

О ответ на проект напишите:

1) Опишите функционал какой нужно будет добавить (чтобы я знал что вы ознакомились с тз)

2) Срок за который вы сделаете всю работу

3) Сколько хотите денег за всю работу