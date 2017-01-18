Доработка сервиса на yii2

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Закрыт4 заявки106 просмотров

Нужно доработать сервис vteka.ru (исправить мелкие косяки) и добавить новый функционал.  

Видео-ТЗ: yadi.sk/i/IyJocuTh33bhbZ 

Макеты: yadi.sk/d/IuLEbglG32U5iz 

Вся работа будет разбита на мелкие части и оплата только по частям: 1 функцию внедрили – получили оплату.  

О ответ на проект напишите: 

1) Опишите функционал какой нужно будет добавить (чтобы я знал что вы ознакомились с тз) 

2) Срок за который вы сделаете всю работу 

3) Сколько хотите денег за всю работу 

Yii
8 лет назад
zaharenko777
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров