Сделать фильтр в интернет-магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Нужно добавить фильтр на сайт raymarket.ru с возможностью самому проставлять для каждой страницы из фильтра Название страницы и Алиас ,а также следующие параметры: SEO текст, Title, Keywords, Description. 

Предлагайте пожалуйста цену и сроки в комментарии.

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров