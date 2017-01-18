Купил сайт. У продавца реклама Adsense выводилась шорткодами. Коды были прописаны в файле functions.php. Поменяли коды на мои. Каково же было наше удивление, что доход стал распределяться на 2 аккаунта. Искали причину, так и не нашли ...
Сделать фильтр в интернет-магазине
Нужно добавить фильтр на сайт raymarket.ru с возможностью самому проставлять для каждой страницы из фильтра Название страницы и Алиас ,а также следующие параметры: SEO текст, Title, Keywords, Description.
Предлагайте пожалуйста цену и сроки в комментарии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
В версии 1.6 появилась ошибка при загрузки фото товаров, нужно поправить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Вкратце задача следующая. Делается сайт на WP, частично готов, для продажи товаров компании в ЕС. Данный функционал будет реализовываться на чистой версии сайта. Необходимо сделать функционал как у www.bershka.com/pl/en внизу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть шаблон cvCard WP – Responsive vCard Theme Нужно его настроить: развернуть корректно демоданные локализовать на немецкий шаблонные фразы локализовать на русский шаблонные фразы поставить плагин переключения языка – русский/английский/немецкий ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Ребята, сам сломал глаза, но нет времени переводить, думаю суть вы поймете что имел введу клиент. Нужен нормальный импорт из эксель файла. Валюта - у нас товар в у.е., надо чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо спарсить данные для 2 модулей CMS DLE. Ищем сейчас на постоянную работу себе программиста, которые будет с нами работать над проектом tipbet.ruВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Сайт на dle. Например, страница http://www.botanik-plus.ru/blog/107-kak-vypolnit-kursovuyu-rabotu-samostoyatelno.html перенаправляется на другую статью. Должно выдавать ошибку 404 Вот эта страница ведет на главную http://www.botanik-plus.ru/index.php/econom/84-2009-11-02-08-05-11?start=1 И там ещё очень много таких. Я так понимаю ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо внести правки на двух сайтах на Joomla. На нескольких формах необходимо установить каптчу (простую, без букв, просто цифры) и починить слайдер. Если есть возможность – напишите пожалуйста примерную стоимость данных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется каталог организаций, с которого надо собрать данные в таблицу. Данные в явном виде представлены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно создать 2 popup и 3 под страницыВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад