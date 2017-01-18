Opencart - импорт + некоторые функции

Ребята, сам сломал глаза, но нет времени переводить, думаю суть вы поймете что имел введу клиент.

Нужен нормальный импорт из эксель файла.

Валюта - у нас товар в у.е., надо чтобы мы могли вводить цену товара в карточке товара в у.е. , а на сайте он показывал бы только руб. При этом некоторый товар будет чисто в рублях без у.е., тогда в карточке товара вводим именно в рублях. И в админке тогда где-то место, где меняем мы курс текущий на день. Тогда на сайте весь товар в рублях, т.е. тот который в у.е. пересчитался и показывает клиенту в рублях, а тот который в рублях вводился, то в рублях и показывает без привязки к курсу.

Мне главное валюта и наполнение, т.е. чтобы я каждый товар по отдельности не создавали наполнял - это очень не удобно и не реально. Нужно заполнить эксель файл с колонками ( название товара, раздел, описание, цена ... ) и всё, чтобы импорт файла сделать и товары все добавились на сайт без фото понятное дело. Картинки уже тогда в ручную можно из админки пройтись - добавить. Если есть возможность в эксель файле ещё указать один столбец где будет указан адрес картинки к товару, тогда тоже не плохо, можно просто будет залить картинки в эту папку по фтп и главное их назвать так как надо и в эксель файле указать правильный адрес к картинке.

И тогда вообще импорт шикарный получится - всё добавляем одним движением.

Сайта еще нет, будет скоро в разработке, делать с нуля. От вас ждем цену, сроки