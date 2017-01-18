Доработать рекламный плагин под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок91 просмотр

Здравствуйте!

Нужно доработать один плагин для Wordpress. Плагин позволяет выводить рекламные объявления с таргетированием и ротацией по разным местам статьи (http://joxi.ru/EA4va4QIwOJBXm), рубрикам. Реализовано через Custom Post Types. Проблема возникла с выведением рекламы после подзаголовков h2 http://joxi.ru/VrwlpzVFO8lL4m - нужно найти решение, как это сделать. 

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WordPress
8 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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