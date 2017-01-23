Приветствую! Нужен программист, который хорошо знаком с joomla и wordpress. Задача модернизировать на сайтах раздел статьи по определенным критериям. Во вложении пока 1 сайт на котором требуется внести доработки и пример как это должно выглядеть. ...
Внесение правок на сайт на Opencart согласно ТЗ
Интересует внесение правок на сайт на Opencart,согласно техническому заданию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужно собрать сайт по дизайну имеющегося mvsm.com/, только наполнение наше и не так много..Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Структура: - 100 операторов 2) Сценарий: - Автоматический прозвон клиентов по базе - Когда клиент отвечает перенаправляется ответ к свободного оператора - Оператору отображается на экран информация о клиенте ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить программу под, продажа бетона, производство пиломатериала, в нашей компании на сегодняшний день учет продаж ведется в xl, клиенты находят нас через интернет у нас 4 сайта в трех из которых есть форма заявки, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется разработчик на Битрикс для работы над порталом. То, что отрисовано на текущий момент yadi.sk/d/0ARm3LtC39bbUA. Первая задача: оценить ориентировочную стоимость разработки готовых в дизайне разделов и возможность переноса данных со старого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Есть готовый адаптивный лендос, на него нужно просто добавить много слайдеров и табуляторов, пишите опыт цены и срокиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт автозапчастей на Битриксе с более чем с 10000 товарами. Необходимо осуществить перенос всех товаров на MODX с сохранением всех данный о товаре.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать шаблон для CMS opencart, чтобы в итоге получился магазин похожий на этот, только посимпатичней и современней - http://shop79.web-ringo.ru/ Сколько такая работа стоит не знаю, поэтому в заявках указывайте цену за работу и время ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать функционал акционных товаров с таймером обратного отсчета. 1. Должен выводится на главной в слайдере (смотрите прикрепленный скрин) 2. Этот таймер так же должен быть на странице акционного товара 3. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! на сайте http://josmedica.ru/ в последнее время стало появляться много спама. Капча стоит. Надо решить проблему - поставить другую капчу, либо как-то по-другому вычислить и заблокировать спам. Сайт на MODX ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад