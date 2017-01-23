Внесение правок на сайт на Opencart согласно ТЗ

Здравствуйте, нужно сделать шаблон для CMS opencart, чтобы в итоге получился магазин похожий на этот, только посимпатичней и современней - http://shop79.web-ringo.ru/ Сколько такая работа стоит не знаю, поэтому в заявках указывайте цену за работу и время ...