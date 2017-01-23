Избавить от спама с формы обратного звонка

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Завершен3 заявки195 просмотров

Добрый день!

на сайте http://josmedica.ru/ в последнее время стало появляться много спама. Капча стоит. Надо решить проблему - поставить другую капчу, либо как-то по-другому вычислить и заблокировать спам. Сайт на MODX

прошу описать цену, срок и предлагаемый способ решения

MODX
8 лет назад
pavelseo
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shelder
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все сделал быстро, детально объяснил. Рекомендую
Было приятно поработать

Заявки фрилансеров

shelder
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад