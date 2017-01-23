Мелкие правки на Битриксе. Небольшие исправления, займет не более часа для знающего человека. Имеет значение скорость, т.е. заявки от исполнителей, которые быстро отвечают
Избавить от спама с формы обратного звонка
Добрый день!
на сайте http://josmedica.ru/ в последнее время стало появляться много спама. Капча стоит. Надо решить проблему - поставить другую капчу, либо как-то по-другому вычислить и заблокировать спам. Сайт на MODX
прошу описать цену, срок и предлагаемый способ решения
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