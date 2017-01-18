Разработака расширения для Google Chrome

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Требуется разработать расширение для Google Chrome. Расширение будет взаимадействовать с соц сетью ВК, иметь свой интерфейс и достаточно простые функции. Знания апи вк будут полезны в этом проекте. 

Подробное ТЗ уже при общение в скайпе.

8 лет назад
voimix
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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