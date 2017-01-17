Требуется Frontend специалист для доработки проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Требуется Frontend специалист для доработки проекта по организации мероприятий. 

Необходимы знания angular2(typescript) или vue.js. Понимание препроцессоров, знание stylus, less.

Знание php + SQL будет плюсом.

Доработка согласно техническому заданию, в команде. 

Проект разовый, но возможно дальнейшее сотрудничество.

PHPSQLTypeScriptVue.js
8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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