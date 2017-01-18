Требуется разработчик со знанием Drupal для внесения правок на сайте. Список правок в личку кандидатам. Оплата желательно поэтапно.
[PHP, parse, imagick (GD) ] Сайт прогнозов погоды (упрощено)
Необходимо применить свои таланты, чтобы написать сайт с прогнозом погоды. + пару фич.
PHP (5.6 и на семёрке 7.Х чтобы не вылетал по ошибке) + mysqli.
1) Сформировать каталог с городами РФ. возможность добавить город или группу городов. Город + координаты GPS, в какой стране и области находится. База есть, даже несколько разных.
2) Добавить парсеры разных площадок с прогнозом погоды + удобную гибкость в их добавлении. Чтобы важные города имели альтернативные прогнозы, по ним считается усреднённый по дню и выдавались списком. (что-то вроде погодного агрегатора). Но не 20 источников, а 2-3 достаточно.
3) Сделать "текущую" погоду по METAR станциям (декодирование METAR данных найти не проблема). Код декодирования 1 строки в PHP присутсвует в сети и хорошо описан, не зависимо в TXT виде он или в XML и занимает тоже пару строк. Не найдёте - предоставлю. Список METAR станций широко представлен в сети, дам надёжные американские источники. Всего в мире примерно 4000 станций метар официальных. Они обновляются раз в полчаса в среднем. Соответственно вся текущая погода пока новых данных нет выдаётся из кешированного HTML, вообще без запросов к базе и новой генерации. (Кэш).
4) По ним (данным полученным с метар-ов) надо строить графики и карты (imagick, gd тоже может подойти, если сможете сделать там анимации, но imagick сильно лучше тут, но GD может быть приемлим, можно обсудить лично). Берётся Гугл карта спутника и накладывается полупрозрачным, например, карта давлений (как вариант температуры, влажности, облачности) по ближайшим метар станциям и вот вам карта давлений в окрестностях города. И допустим показывается за последние сутки в виде аним. гифки.
5) Если изменилась погода в городе, то вполне красиво было бы изменить страницу без перезагрузки. Градусы поменять там, и другие параметры. Градусы можно проговорить на javascript если поставлена или не убрана галочка - проговаривать изменение температуры. Из серии "температура в городе X за последние 30 минут понизилась на 1 градус". Сами файлы тоже готовить не надо - дам.
Т.е. не считая карт анимации давлений и прочего, наверное абсолютно стандартный сайт прогнозов. Разъясню при общении.
Графику вам разрабатывать не надо. К проекту лежит логотип, и в общем ничего больше не лежит. Лайаут выдачи страниц пользователю и админу надо будет определить в процессе. Совершенно адекватно сюда впишется какой-нибудь шаблон bootstrap, так как на странице погоды будет 2-3 графика, а зачем рисовать что-то новое если есть готовое? Можно, конечно, и другое что-то, но надо обсудить зачем. Аргумент - например, быстро подниму на шаблонизаторе Y - всю жизнь на нём пишу, вот такой шаблон пойдёт? - в целом нормален и адекватно будет принят. Всё равно на чём - главное сделать.
Потому что скорее всего посетители будут с мобильников в большой степени.
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