Сбор цен криптовалют с различных бирж на с#

Добрый день меня интересует многопоточный сборщик цен

различных криптовалют и криптовалютных

пар с криптовалютных бирж .С дальнейшей записьюцен в sql , а такжегенерацией json'a с данными по ценам со всех бирж.

Подобное планируется сделать для 10-15 бирж .работа

не сложная.

Главное требование это скорость и многопоточность — чтобы

свежие данные поступали как можно

быстрее.

Софт долженработать под win7,8а также серверных2003,2008,2012 но думаю в случае реализации

на c# проблем с этим не будет.

Покажу чтомне нужно на примерах 2х бирж kraken.com и poloniex.com и криптовалютных пар Bitcoin / USD

На kranek'e такая пара называеться 'xbtusd' ,а на ploniex 'USDT_BTC'.

Точные названия можно найти в API бирж.

Получаем данныес кракена по 50 отредам на покупку и

продажу по паре BTC/USD

https://api.kraken.com/0/public/Depth?count=50&pair=xbtusd

А вот пример тогоже самого на полониксе

https://poloniex.com/public?command=returnOrderBook&depth=50¤cyPair=USDT_BTC

если самая выгодная цена продажи или покупки

изменилась от предыдущей то добавляем новые

данные в скюль (эти данные в базе мне

необходимы для построения граффиков).

В каком формате писать это в базу данных решать вам, но

главное чтобы там была точная дата ,время, цена покупки , цена продажи и

название биржи.

Также хотелось бы сделать возможность удобного подключения новых бирж и криптовалютных пар

можно в виде настроек

$birzha_name="kraken.com";

$api_url="https://api.kraken.com/0/public/Depth?count=50&pair=$PAIR";

$krakenPairs['BTC']['ETH'] = 'ethxbt';

$krakenPairs['BTC']['XRP'] = 'xrpxbt';

$krakenPairs['BTC']['LTC'] = 'ltcxbt';

$krakenPairs['BTC']['ETC'] = 'etcxbt';

$krakenPairs['USD']['BTC'] = 'xbtusd';

$krakenPairs['USD']['ETH'] = 'ethusd';

$krakenPairs['USD']['LTC'] = 'ltcusd';

Чтонибудь такое.

С радостью выслушаю ваши предложения по реализации , а также

срокам и ценам