Есть модуль iPhoto Lite 1.0 Стоит на DLE 11.1 1.Страницы выводится криво head почему-то урезается,все что в head уходит в body по исходному коду видно. 2.Нужно довести до ума админку,с ...
Сбор цен криптовалют с различных бирж на с#
Добрый день меня интересует многопоточный сборщик цен
различных криптовалют и криптовалютных
пар с криптовалютных бирж .С дальнейшей записьюцен в sql , а такжегенерацией json'a с данными по ценам со всех бирж.
Подобное планируется сделать для 10-15 бирж .работа
не сложная.
Главное требование это скорость и многопоточность — чтобы
свежие данные поступали как можно
быстрее.
Софт долженработать под win7,8а также серверных2003,2008,2012 но думаю в случае реализации
на c# проблем с этим не будет.
Покажу чтомне нужно на примерах 2х бирж kraken.com и poloniex.com и криптовалютных пар Bitcoin / USD
На kranek'e такая пара называеться 'xbtusd' ,а на ploniex 'USDT_BTC'.
Точные названия можно найти в API бирж.
Получаем данныес кракена по 50 отредам на покупку и
продажу по паре BTC/USD
https://api.kraken.com/0/public/Depth?count=50&pair=xbtusd
А вот пример тогоже самого на полониксе
https://poloniex.com/public?command=returnOrderBook&depth=50¤cyPair=USDT_BTC
если самая выгодная цена продажи или покупки
изменилась от предыдущей то добавляем новые
данные в скюль (эти данные в базе мне
необходимы для построения граффиков).
В каком формате писать это в базу данных решать вам, но
главное чтобы там была точная дата ,время, цена покупки , цена продажи и
название биржи.
Также хотелось бы сделать возможность удобного подключения новых бирж и криптовалютных пар
можно в виде настроек
$birzha_name="kraken.com";
$api_url="https://api.kraken.com/0/public/Depth?count=50&pair=$PAIR";
$krakenPairs['BTC']['ETH'] = 'ethxbt';
$krakenPairs['BTC']['XRP'] = 'xrpxbt';
$krakenPairs['BTC']['LTC'] = 'ltcxbt';
$krakenPairs['BTC']['ETC'] = 'etcxbt';
$krakenPairs['USD']['BTC'] = 'xbtusd';
$krakenPairs['USD']['ETH'] = 'ethusd';
$krakenPairs['USD']['LTC'] = 'ltcusd';
Чтонибудь такое.
С радостью выслушаю ваши предложения по реализации , а также
срокам и ценам
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