Лендинг на Wordpress

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Закрыт14 заявок133 просмотра

Нужно сделать сайт очень похожий на http://shtukaturok.ru/

но с дополнительными страницами, которые открываются в меню сверху сайта

WordPress
8 лет назад
ukrinternet
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров