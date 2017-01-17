Drupal: блок доработок, тематика «Туризм» (2 часа)

Необходимо решить 2 задачи:

1. Необходимо изменить блок вывода информации остоимости в 2 шаблонах подробных страниц туров сайта. Подробные страницы

представляют из себя лендинги, необходимо будет изменить на них блоки с выводом

цены (новый дизайн мы предоставим).

2. На подробной странице туров выводится нескольковариантов дат туров (от 3 до 8). Сейчас на общей странице туров выводятся все

даты туров. Необходимо настроить, чтобы выводилась дата ближайшего тура.

Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектом.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите, пожалуйста, вSKYPE – обсудим.

Время на задачу: 2 часа

Стоимость 1 часа: 500 руб.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!