Двухязычность для сайта авиаперевозчика

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Закрыт2 заявки102 просмотра

На сайте krasnodar-beirut.ru нужно реализовать переключения языка en/rus для не зарегистрированных посетителей. У каждого языка должен быть свой префикс в ЧПУ. Перевод должен воздействовать на WP и весь контент, видимый посетителю. Движок – wordpress, тема flyme smthemes.com/flyme/ плагины Contact Form 7, Huge IT Lightbox, Pods Использование любого популярного бесплатного плагина приветствуется. Прошу указывать сразу стартовый срок и сумму или задавать наводящие вопросы.

WordPress
8 лет назад
IIpuXod
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Был
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