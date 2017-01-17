Двухязычность для сайта авиаперевозчика

На сайте krasnodar-beirut.ru нужно реализовать переключения языка en/rus для не зарегистрированных посетителей. У каждого языка должен быть свой префикс в ЧПУ. Перевод должен воздействовать на WP и весь контент, видимый посетителю. Движок – wordpress, тема flyme smthemes.com/flyme/ плагины Contact Form 7, Huge IT Lightbox, Pods Использование любого популярного бесплатного плагина приветствуется. Прошу указывать сразу стартовый срок и сумму или задавать наводящие вопросы.