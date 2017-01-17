Js-скрипт примерки кухонных фартуков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка155 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо написать скрипт примерки кухонных фартуков.

Нравится как реализовано здесь -> https://fartuk.ru/primerka/

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8 лет назад
j_john
50 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

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