Внесение правок на сайте

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Закрыт4 заявки125 просмотров

Юрий, добрый вечер. Есть частые потребности по доработке и исправлению ошибок в сайте. 

Вот сайт: pk-galaktika.ru

Работает на open cart

8 лет назад
galaktika-san
Алексей 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров