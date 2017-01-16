Trade bot steam

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Необходимо написать для Steam  трейд бота, который сможет в автоматическом режиме принимать обмены, определять прибыль обмена,отменять обмены.

8 лет назад
guest_14845922195495
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров