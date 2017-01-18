Сделать очень простой плагин для ocStore 1.5.5.1.2

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки128 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать плагин для интернет-магазина на ocStore который бы генерировал из базы данных csv файл с информацией по товарам. Всего будет 9 столбцов. https://www.facebook.com/business/help/1397294963910848 (см. сразу под первой таблицей, которая идёт после видео) можно почитать тут (обязательные поля каталога).

Функционал модуля должен быть максимально простой:

1. Выбор категорий товаров которые будут выгружены в столбцы, вот в таком же виде http://joxi.ru/4AkpJeMhyyDEqr (кнопки выделить все, и снять выделение обязательны).

2. Ниже нужен фильтр при загрузке по кол-ву товара. Т.е. мы прописывает в строку цифру кол-ва товара к примеру 45, и при выгрузке товаров будут выгружаться в csv файл, только те товары чьё кол-во http://joxi.ru/brRlM6BfJJDEp2 будет более 45 единиц.

3. Кнопка Экспорт (или выгрузить).

Срок 2 дня. Бюджет 700 руб.

ocStore
8 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$10
1 день
Сотрудничество состоялось. Алексей все оперативно сделал. Учел пожелания, внес правки. Без нареканий. Рекомендую!
Понятное ТЗ, вежливое общение, оплата сразу, рекомендую!

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aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад