Нужны услуги опытного программиста

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Здравствуйте! Нужны услуги очень опытного программиста для правки кода на сайте. Работы не так много для специалиста.  

Вы должны быть готовы разобраться в CMS Discuz. Движок китайский, документов на русском нет. Система гибкая, плагины легко дописываются. 

Знания нужны будут по PHP, HTML, MySQl, CSS и JS.  

Сразу пишите вашу цену за работу!  

Примем того, кто напишет самую меньшую цену, так как наш проект социальный о благотворительности.  

Пишите!

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров