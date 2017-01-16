Нужны услуги опытного программиста

Здравствуйте! Нужны услуги очень опытного программиста для правки кода на сайте. Работы не так много для специалиста.

Вы должны быть готовы разобраться в CMS Discuz. Движок китайский, документов на русском нет. Система гибкая, плагины легко дописываются.

Знания нужны будут по PHP, HTML, MySQl, CSS и JS.

Сразу пишите вашу цену за работу!

Примем того, кто напишет самую меньшую цену, так как наш проект социальный о благотворительности.

Пишите!