Разработка сайта на WP

Для тех, кто свободен сейчас - с отзывами.

Есть на 50% готовая верстка (1 страница - адаптивная с косяками, с версией для слабовидящих)

Нужно на базе ее и макета (исходник в псд) разработать простой сайт, подключить на сайт visual composer.

Рассматриваю вариант разработки на шаблоне с композером с допиливанием этого шаблона под нашу структуру и стили.