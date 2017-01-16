Разработка сайта на WP

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок115 просмотров

Для тех, кто свободен сейчас - с отзывами.

  • Есть на 50% готовая верстка (1 страница - адаптивная с косяками, с версией для слабовидящих)
Нужно на базе ее и макета (исходник в псд) разработать простой сайт, подключить на сайт visual composer.

Рассматриваю вариант разработки на шаблоне с композером с допиливанием этого шаблона под нашу структуру и стили.

WordPress
8 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров