Есть работающий сайт на Битриксе. Нужно устранить некоторые ошибки, и внести доработки. Есть более подробное описание по пунктам, которое отправлю кандидатам. Оплата возможна этапами, без предоплаты.
Доработка сайта
Необходимо провести доработки по сайту на wordpress
c Вас цена - сроки.
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